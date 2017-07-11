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11 Temmuz 2017 13:51

Dünyanın tabutu Sivas’tan

Cenaze hizmetleri üzerine sanayi üretimi yapan Sivaslı iş adamı 42 ülkeye klimalı tabut ve ceset yakma fırını satıyor.

Dünyanın tabutu Sivas’tan

11 Temmuz 2017 13:51


Sivas’ta cenaze hizmetleri üzerine sanayi üretimi yapan bir firma tam 42 ülkeye; klimalı tabut ve ceset yakma fırını başta olmak üzere; cenaze aracı, kadavra havuzu, tekli ve çoklu morg üretip satıyor. Firma, ceset yakma fırını için yurt içinden ve yurt dışından sipariş alıyor. Yurt dışından gelen yoğun siparişleri karşılamakta ise güçlük çekiyor.



42 ülkeye tabut satıyor


Konuyla ilgili açıklama yapan firma sahibi Volkan Korkmaz faaliyetleri kapsamında özellikle yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını ifade edip, “Şuanda 42 ülkeye klimalı tabut gönderiyoruz. Ortadoğu ülkelerinde yoğunlukta olmak üzere Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz. En çok satış yaptığımız üç ülke Avusturya, Hollanda ve Almanya. Eskiden mevsimsel şartlara göre satışlarımız farklılık gösteriyordu. Kış aylarında satışlarımız azalmaktaydı. Ancak son yıllarda yılın her ayı morg ihtiyacı yaşandığından klimalı tabut satışlarımız da mevsimsel farklılıklara göre satışlarımızda değişiklik olmuyor. Tekli, çoklu morgların yanı sıra kadavra havuzları ve krematoryum da üretiyoruz” dedi.



Yakılmak isteyen 3 milyon kişi var


Korkmaz, ceset yakma fırını (krematoryum) üretiminde dünyada beş Türkiye’de ise tek firma olduklarını belirtip, ilginç görülse de Türkiye’de öldükten sonra yakılmak istediklerini krematoryum inşası için talepte bulunan 3 milyon kişi bulunduğunu söyledi. Korkmaz, “Kadavra havuzları ve krematoryum satışlarında dünyada 5. Türkiye’de ise tek firmayız. Aynı zamanda cenaze nakil aracı ve kurşun geçirmez konteyner hastaneler üretiyoruz. Krematoryum ceset yakma fırını anlamına geliyor. Türkiye’de yoğun bir talep var. Kullanımının önünün açılması için yaklaşık 3 milyon imza toplanıp talepte bulunuldu. Gayri Müslimlerin bu yönde talepleri var. Ateizm derneklerinin de talepleri var. Yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Ancak Türkiye’den de talepler var" diye konuştu.




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