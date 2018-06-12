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12 Haziran 2018 09:34

’Dur’ ihtarına uymayınca polislere kaza yaptırdı

Sivas’ta ’Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracı kovalayan polis ekip otosunun başka bir otomobille çarpışması sonucu 2’si polis 4 kişi yaralandı.

’Dur’ ihtarına uymayınca polislere kaza yaptırdı

12 Haziran 2018 09:34


Olay saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol uygulaması yapan polis ekipleri Hasan Hüseyin D. (24) idaresindeki 58 AAF 740 plakalı otomobili şüphe üzerine Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağı’nda durdurmak istedi. Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan Hasan Hüseyin D.’yi takibe başlayan polis memuru A.B.’nin kullandığı 58 A 4866 plakalı ekip otosu, Gültepe Mahallesi 15’inci Sokak’ta A.D.’nin kullandığı 58 AS 085 plakalı otomobille çarpıştı.


Yaşanan kovalamaca sonucu meydana gelen kazada polis memurları A.B. ve M.K. ile diğer aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Y.P. yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücü ise aracıyla Gültepe Mahallesi 1’inci Sokak üzerinde yakalandı. Sürücü Hasan Hüseyin D.’nin ehliyetinin bulunmadığı, aracında ise abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D.’ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin "Dur" ihtarına uymamak, abartı egzoz, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan cezai işlem uygulandı.




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