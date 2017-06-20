Düzenli yürütüş artritten korunmaya yardımcı oluyor

Doç. Dr. Mustafa Kısa artritin eklemlerde şişme, kızarıklık ve hareket kısıtlılığına yol açan bir hastalık olduğunu, düzenli yürüyüşün artritten korunmaya yardımcı olacağını söyledi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kısa halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen artrit hastalığı hakkında bilgi verdi. Artritin eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile seyreden kronik bir hastalık grubu olduğunu söyleyen Kısa, "7’den 70’e her yaş grubunda görülebilen artrit, hastanın sosyal hayatını etkiler hatta yaşam süresini dahi kısaltabilir. Artrit, eklemlerin yanı sıra kaslar, kemikler ve iç organlar dahil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir. Her hastalıkta olduğu gibi artritte de erken tanı önemlidir. Basit kan tetkikleri ve röntgenle tanı konulabileceği gibi ileri tetkiklere de gereksinim duyulabilir. Artrit tedavisinde asıl amaç, hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Artrit ilaç tedavileri, yaşam şeklindeki değişikler ve kişiye uygun egzersiz uygulamaları ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Doktor hasta iletişiminin kuvvetli olması tedavi sürecini olumlu etkileyen faktörlerden biridir" dedi.

"Sağlıklı yaşam tarzı artrit seyrini olumlu etkiler"

Sağlıklı yaşam tarzının artrit seyrini olumlu etkilediğini belirten Kısa, "Düzenli egzersiz, ideal vücut ağrılarının korunması, stres ve sigaradan uzak kalınması düzenli uyku hastalık şiddetinin azalmasına yardımcıdır. Düzenli olarak yürüyüş yapmak dahi kas kuvvetini, eklem ve kasların esnekliğini arttırır. Fiziksel aktivite her yaş grubu için gereklidir. Normal kiloda olsak bile fiziksel aktivite yapmaya ihtiyacımız vardır. Adımlarımızı saymak ve yürüyüşümüzdeki artışları takip etmek için adım sayar kullanabiliriz. Bir yetişkin için önerilen günlük adım sayısı 13-15 bin arasıdır. Fiziksel aktiviteye yavaş bir şekilde başlanmalı. Yürüyüşe başlamak için farklı öneriler olmakla birlikte genellikle başlangıçta haftada üç gün 20’şer dakika yürüyüşe başlayıp, her hafta yürüyüş sayımızı ve mesafemizi arttırabiliriz. Yürüyüşten önce ve sonra esneme hareketleri yapmak kaslarımızı rahatlatıp, günlük hareketleri kolay yapmamızı sağlar. Yürüyüş için hafif, ayağımızı saran, taban desteği olan ayakkabılar tercih etmeliyiz" diye konuştu.