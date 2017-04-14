Ebe adaylarına ’aşk’ı anlattılar

Üniversite Kültür Merkezinde düzenlenen konferansı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen de takip etti. Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Zeliha Burcu Yurtsal, ’bilinçli eş seçimi’ konusunun önemli olduğunu söyledi.

Programda öğrencilere eş seçerken dikkat etmeleri gereken hususları ise Ebelik Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Aktaş Biçer anlattı. Biçer konuşmasında "Kişiye hissettiğiniz duygu bambaşka, çünkü orada var bir güven. Onunla özellikle sıkıntılarınızı paylaştığınız zaman bir rahatlama, bir hafifleme var. Elbette ki duygusal ilişkilerle benzer tarafları var. Örneğin, dostunuzu gördüğünüz zaman kalbiniz kelebekler gibi uçuşmuyor. En belirgin özelliği odur. Duygusal arkadaşlık dediğimiz şey ne? Artık yaşamınızda duygusal ilişkide olduğunuz kişiyi o dostunuzdan, arkadaşınızdan dünyadaki herkesten ayıran bir durum yaşanıyor. Ne oluyor? O özel biri olmaya başlıyor. Sürekli mesajlaşmak istiyorsunuz, aklınızda o, bilgisayarın veya telefonun başından ayrılmak istemiyorsunuz, aklınıza geldiği zaman kalbiniz çarpıyor, kendi kendinizi gülümserken buluyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki aklınızdan o geçiyor. Gece rüyanız, gündüz hayaliniz olmaya başlıyor, iyi ki de öyle. Zaten öyle olmasa diğer ilişkilerden ayıran özelliği olmayacak. Bunlar da herkese karşı her zaman yaşanmıyor" şeklinde konuştu.

Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen konuşmacı Sema Aktaş Biçer’e çiçek takdim etti.