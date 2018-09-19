Eğri minarenin sırrı çözülüyor

Anadolu'da ilk inşa edilen camilerden biri olan, eğri minaresi ile dikkat çeken Sivas Ulucami ve minaresi restore edilecek.

Sivas'ta Danişmentliler döneminde 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1197 yılında inşa ettirilen ve Anadolu'da ki ilk camilerden birisi olan Sivas Ulucamisi restore edilecek. Restorasyon çalışmaları, camiye bugün ki “Eğri Minare” isminin verilmesine neden olan eğri minaresinden başlanılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, bugüne kadar bir sır olarak düşünülen minarenin eğriliğinin nedeninden bahsetti. Karaca yaptığı açıklamada, “Minare tabanından Zemin sıvılaşması mevcut. Bizim minaremizin de dibi boş. Yağmurlarda çatıdan sızan su da minarenin dibinde toplanıyor. Minare ile ilgili çalışma başlamadan önce bu suyun kurutulması gerekiyor. Minarenin ardından ilk planda camiyi ele alacağız ardından ise imkanlar doğrultusunda çevreyi ele alacağız. Şuanda camide ilk yapacağımız çalışma minarede olacak.”dedi.

Minare hareket ediyor

Karaca, minare üzerinde uydu üzerinden yapılan ölçümlerde minarenin kış aylarında 119, yaz aylarında ise 117 eğime ulaştığını bu oranların ise değişmediğini ifade etti. Karaca, “Eğim bizim ölçümlerimize göre şerefe iz düşümü ile kaide arasında 117-119 cm olarak görülüyor. Eğim kışın 119 cm'ye çıkıyor yaz aylarında ise 117 cm'ye iniyor. Bunun üzerinde bir eğim ölçülmedi. Eğer eğim devam etseydi minarede yıkılmada devam ederdi. Ancak biran önce minarede restorasyona başlamamız gerektiğinin farkındayız.” dedi.

İtalyan Belluci danışmanlık yapacak

Karaca, tarihi caminin restorasyonunda ünlü İtalyan inşaat mühendisi ve mimar Nicola Berlucci ve Prof. Dr. Alper İlke'ye danışıldığını vurgulayarak, “Cami ve minare ile ilgili çalışmaları alanlarında ünlü Prof. Dr. Nicola Belluci ve Prof. Dr Alper İlki gözetiminde yapıyoruz. Onların vereceği karar doğrultusunda biz projemizi uygulayacağız. Minaredeki uydu üzerinden yapılan hassas ölçümlerde devam ediyor. İki yıl süren ölçüm tamamlanmıştı şimdi yeni bir ölçüde de başlanılacak.”şeklinde konuştu.