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Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası’nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.


Koyulhisar'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Vatandaşların özellikler ilkbahar aylarında uğrak yeri olan yayla beyaz örtüyle büründü. Bazı araçlar yaylada mahsur kaldı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu yaylada vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi.

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