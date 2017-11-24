Eksi 6 derecede şehit öğretmenler için saygı duruşu

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Kar yağışı dolayısıyla sıfırın altında 6 derecede gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından şehit olan öğretmenler ve görevi başında hayatını kaybeden öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun başlamasıyla birlikte yolda hareket halindeki vatandaşlar da soğuk havaya rağmen şehit öğretmenler anısına saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sonrası okunan İstiklal Marşı’nın ardından çelenk sunma töreni sona erdi.