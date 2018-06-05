El freni çekilmeyen otomobil refüje çarparak durabildi

O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda sürücüsünün el freninin çekmeyi unuttuğu otomobil, bir anda hareketlenmeye başladı. Sürücüsüz yola çıkan otomobil, Muhammet Cin yönetimindeki içi yolcu halk otobüsünün önüne çıktı. Yola çıkan aracı son anda fark eden halk otobüsü şoförü Cin, otobüsü otomobile çarpmadan durdurdu. Yaşanan olay halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Seyir halinde ilerlerken bir anda önüne sürücüsüz bir aracın çıktığını ifade eden halk otobüsü sürücüsü Muhammet Cin, "Seyir halinde gidiyordum Kepçeli mevkiinde azami hızımdaydım o kadar hızlı da değildim. Azami hızımda ilerlerken bir araç önüme çıktı, korna falan yaptım aracın beni görüp durması için ama direksiyona baktığımda şoför yoktu araçta. Araba şoförsüz bir vaziyette ilerliyordu. Ardından ise ben frenleme yaptım aracımı durdum, diğer araç ise refüje çarparak durdu. Eğer durmasam bir kazaya sebebiyet verecekti ama Allah’tan ki arabayı durdurabildim. Benim aracımda da yolcular vardı bir anki dikkatsizlik can kaybına yol açabilirdi. Trafiği kattı birbirine" dedi.