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31 Aralık 2016 16:57

Elleriyle ördüğü yün çorapları askerlere gönderdi

Elleriyle ördüğü yün çorapları askerlere gönderdi

31 Aralık 2016 16:57

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniköy Köyünde yaşayan kadın, elleriyle ördüğü yün çorapları askerlere gönderdi.
Yaşadığı köyde dul maaşıyla geçimini sağlayan 71 yaşındaki Dudu Aktaş elleriyle ördüğü 11 çift yün çorabı Gemerek PTT Şubesi’ne getirerek soğukta nöbet tutan askerlere gönderdi. Aktaş yaptığı duygu dolu açıklamada, "PTT Şubesine gelerek bunları askerlere salın diye getirdim. Nerede soğuk varsa oraya gönderin, onların hepsi benim çocuklarım. Güle güle giysinler, Allah hepsine iyilik versin. Geçen yıldan beri örüyorum onlar için. Her gün ağlıyorum, Allah analarına babalarına sabır versin. Onlar bizim çocuklarımız onların sayesinde yaşıyoruz biz" dedi.
Gişe görevlisi olan Sevgi Şenen ise, "Bu teyze dul maaşı alan bir teyze. Dul maaşını aldı sonra da gişeye geldi. Bunları bana verdi, ben de Gemerek İlçe Jandarma Bölük Komutanını aradım. ’Ben bunu nereye yollayabilirim?’ dedim. O da ’23’üncü Jandarma Tümen Komutanlığı Şırnak’a yollayalım’ dedi. Biz de oraya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
PTT Gemerek Müdürü Fikri Eroğlu da Aktaş’ın davranışı karşısında duygulandıklarını belirterek teşekkür etti.



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