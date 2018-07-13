Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:12

Emekli hemşirenin ilk müdahalesi hayat kurtardı

Sivas’ta direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire yaptı.

Emekli hemşirenin ilk müdahalesi hayat kurtardı

13 Temmuz 2018 11:12


Sivas’ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında 50 BC 667 plakalı tırın sürücüsü Y.K., seyir halindeyken kalp krizi geçerek kaza yaptı. Şarampole devrilen tıra ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri yaptı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücünün kalp krizi geçirdiği görüldü. Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire Lalezar Mürşitpınar yaptı. Emekli hemşirenin müdahalesiyle kendine gelen sürücü ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç