Emeklilere özel kültür evi

Belediye tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na yapılan ve sadece emeklilerin yararlanabileceği kültür evi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Bu alan yakın zamana kadar harabe görünümlü maalesef, ecdadın bize bıraktığı valilik binamızı da kapatan bir görüntüden şu anda bir meydana dönüşmüş durumda. Bununla beraber Sivas merkezde en çok ihtiyacını hissettiğimiz ciddi bir otopark sorunu da beraberinde çözme imkanı sunan bir çalışma oldu. Yer altı üç katlı otopark 800 araç kapasiteli bu alandan asansörler ile aşağı inip aracınızı alıp çıkabilme imkanı sunuyor. Yine projesi içerisinde kot farkını da değerlendirerek bu alanda emekli ağabeylerimize, amcalarımıza, ablalarımıza yönelik biraz da sosyal yönü ön planda olan bir çalışma başlattık. İstedik ki emeklilerimiz burada kendi arkadaşlarıyla, dostlarıyla sohbet ortamı imkanı bulsunlar bunu yaparken de sosyal ve kültürel faaliyetleri içerisinde birlikte yürütsünler. Burası aynı zamanda bir kütüphane, aynı zamanda bir kültür merkezi, aynı zamanda bir çok programın yapılacağı seminer salonlarını da bünyesinde barındırıyor" dedi.

Çay 50 kuruş

Emekliler için çok önemli destekler sağlandığını ifade eden Aydın, "Buna rağmen biz dedik ki emeklilerimizin fazla paraları varsa torunlarını okutmaya versin. Başka ihtiyaçları ve hobilerinde kullansınlar. Burada emeklilere yönelik sembolik bir ücret olsun. Çayı 50 kuruş olarak belirledik. Diğer ikram edilecek ürünlerde aynı mantık aynı anlayışla bir ticari gelir, kar, kazanç gütmeksizin hizmet etmenin bir sorumluluk bir görev olduğunu düşündük. Atasını tanımayan hiç kimseyi tanıyamaz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kültür evinin açılışı gerçekleşti. Sadece emeklilerin yararlanabileceği kültür evinde kütüphane ve toplantı salonları da bulunuyor. Kültür evini gezen emekliler ise Başkan Aydın’a teşekkür etti.

Açılışa Vali Yardımcısı Yeli Yıldızhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, emekliler ve vatandaşlar katıldı.