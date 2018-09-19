Emeklilik dilekçesini veren itfaiye çalışanı ölü bulundu

Sivas'ta emekli olmak için 2 gün önce kurumuna dilekçe veren itfaiye çalışanı evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Gökçebostan Mahallesi 6'ncı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde şoför olarak çalışan, 3 çocuk babası Ali D. (54) iddiaya göre, evde kimse yokken başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Eve gelen yakınları adamı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Ali D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali D.'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Ali D.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ali D.'nin, 2 gün önce emeklilik için kurumuna dilekçe verdiği ve izne ayrıldığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.