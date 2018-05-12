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12 Mayıs 2018 13:19

Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattılar

Sivas’ta Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi uygulamalı gösterildi.

Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile anlattılar

12 Mayıs 2018 13:19


Sivas’ta Karayolları Trafik Güvenliği Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Karayolları Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla trafik kazalarında yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indirmek amacıyla vatandaşlar trafik simülasyon aracına bindirildi.Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine getirilen trafik simülasyon aracı ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi uygulamalı gösterildi. Vatandaşlar ilk etapta aracın içerisine kemer takmadan bindirilerek araçla birlikte döndürüldü. Daha sonra emniyet kemerlerini takarak dönmeleri istendi. Vatandaşların kemersiz bir şekilde çok yavaş dönen aracın içinde dahi zorlandığı görülürken, kemer taktıklarında ise aracın içerisinde hiçbir zorluk yaşamadıkları görüldü.


Trafik Simülasyon aracına binen Ebubekir Coşar, emniyet kemeri takılı olmadan o an da kaza yapsa camdan uçabileceğini belirterek," Emniyet kemerinin önemini anladım. Arkadaşlara da emniyet kemerinin takılmasını rica ederim. Emniyet kemerinin önemini anlasınlar gelip buraya denesinler."dedi


Trafik simülasyon aracına binen Caner Keleş ise,"Emniyet kemeri takınca çok rahattı. Emniyet kemeri takmayınca içinde hareket halinde bulunduk. Hiç bir şekilde bir yerden tutunma ihtimalide yok zaten."ifadelerini kullandı.




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