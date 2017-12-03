Empati parkurunda 1 dakikalığına engelli oldular

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Toplum Gönüllüleri öğrencileri tarafından ’Sen Hiç Engelli Oldun Mu?’ sloganıyla etkinlik düzenlendi. Yapılan etkinlikte kurulan empati parkurunda engeli olmayan vatandaşlar, ilk parkurda tekerlekli sandalyeye bindirildi. Önüne tahta ve taş gibi engeller konulan tekerlekli sandalyedeki vatandaşların oldukça zorlandığı görüldü. İkinci parkurda ise gözleri bandajla kapatılan vatandaşların önüne insan, yol çalışması ve taş gibi engeller konuldu. Zaman zaman gönüllülerin yardımcı olduğu parkurdaki vatandaşlar destek almadıkları zamanda zor anlar yaşadı. Parkurun son bölümünde ise vatandaşlar koltuk değneğiyle merdivenleri çıkarak engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.

Etkinlik koordinatörü Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri üyesi Furkan Yıldız yapılan etkinliğin normal vatandaşların engelli vatandaşları anlamaya yönelik yapılan bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu etkinliği engelli vatandaşların empatisini almak için yapıyoruz. Engelli bireyleri anlamaları için yapıyoruz. 5 etaptan oluşuyor. Empati parkuru olarak tekerlekli sandalye ile bir rampa tırmanacağız. Onun haricinde görme engelli birey burada 6 metrelik bir alan var orayı geçecekler ve burada çok zorlanıyorlar. Engelli bireyleri anladıklarını bize dile getiriyorlar. Bu gibi etkinliklerimiz var. Koltuk değnekleri ile merdiven çıkıyorlar. Volkırlarla karşıya yürüyoruz" dedi.

Empati yaparak bir dakikalığına engelli olan vatandaşlar ise yapılan bu etkinlikten memnun olduklarını, parkurun kendilerini zorladıklarını ve kısa bir süreliğine de olsa engelli olduklarını dile getirerek zorlandıklarını söylediler.