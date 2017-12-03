Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 14:46

Empati parkurunda 1 dakikalığına engelli oldular

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri öğrencileri sağlıklı bireylerin, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlaması amacıyla engelli empati parkuru oluşturdu.

Empati parkurunda 1 dakikalığına engelli oldular

03 Aralık 2017 14:46


Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Toplum Gönüllüleri öğrencileri tarafından ’Sen Hiç Engelli Oldun Mu?’ sloganıyla etkinlik düzenlendi. Yapılan etkinlikte kurulan empati parkurunda engeli olmayan vatandaşlar, ilk parkurda tekerlekli sandalyeye bindirildi. Önüne tahta ve taş gibi engeller konulan tekerlekli sandalyedeki vatandaşların oldukça zorlandığı görüldü. İkinci parkurda ise gözleri bandajla kapatılan vatandaşların önüne insan, yol çalışması ve taş gibi engeller konuldu. Zaman zaman gönüllülerin yardımcı olduğu parkurdaki vatandaşlar destek almadıkları zamanda zor anlar yaşadı. Parkurun son bölümünde ise vatandaşlar koltuk değneğiyle merdivenleri çıkarak engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.


Etkinlik koordinatörü Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri üyesi Furkan Yıldız yapılan etkinliğin normal vatandaşların engelli vatandaşları anlamaya yönelik yapılan bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu etkinliği engelli vatandaşların empatisini almak için yapıyoruz. Engelli bireyleri anlamaları için yapıyoruz. 5 etaptan oluşuyor. Empati parkuru olarak tekerlekli sandalye ile bir rampa tırmanacağız. Onun haricinde görme engelli birey burada 6 metrelik bir alan var orayı geçecekler ve burada çok zorlanıyorlar. Engelli bireyleri anladıklarını bize dile getiriyorlar. Bu gibi etkinliklerimiz var. Koltuk değnekleri ile merdiven çıkıyorlar. Volkırlarla karşıya yürüyoruz" dedi.


Empati yaparak bir dakikalığına engelli olan vatandaşlar ise yapılan bu etkinlikten memnun olduklarını, parkurun kendilerini zorladıklarını ve kısa bir süreliğine de olsa engelli olduklarını dile getirerek zorlandıklarını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
13
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç