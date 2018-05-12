Enderun’dan Engürün’e

Gökpınar Gölü’nde düzenlenen şenliğe 4 il21 ilçeden yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Bu yıl ilki düzenlenen etkinliğine Gürünlü Merkez Valisi Adnan Yılmaz, Gürün Kaymakamımız Hicabi Aytemür , Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, misafir kaymakamlar, belediye başkanları ve il müdürleri de katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yılmaz, Kaymakam Aytemür ,Başkan Çiftçi ve beraberindekiler kurum ve okulların açtığı 70 standı gezdi. Programda konuşan Başkan Çiftçi, binlerce öğrencinin bir araya gelmesini, kaynaşmasını sağlayan etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gürün’de önceliğin eğitim olduğuna dikkat çeken Kaymakam Aytemür, programa katılan tüm ilçelere teşekkür etti. Vali Yılmaz’da konuşmasında şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere 21 adet bisiklet, 150 adet laptop hediye edildi. Dört gün süren şenlikte yapılan müsabakalarda dereceye giren ilçelere ödülleri verildi. Öğrenciler şenlikte düzenlenen birbirinden güzel oyunlarla doyasıya eğlendi.