Engeli başkanlığa engel olmadı

Sivas'ta Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Meclis Başkanlığına seçilen görme engelli Cihan Seyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın tarafından ödüllendirildi.

Okul Meclis Başkanlığı için aday olan 11. sınıf öğrencisi görme engelli Cihan Seyhan, projelerini öğrenci arkadaşlarına anlatarak seçimlerde destek istedi. Seçimlerde 596 oydan 275'i alan Seyhan, rakiplerine oranla açık ara farkla başkanlığa seçildi.

Görme engelli Seyhan´ın başarısının diğer öğrencilere örnek olması amacıyla düzenlenen programa; Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun ve görme engelli öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Kültür Merkezi´nde örnek çalışmalara imza atıldığını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise “Bugün Cihan için buradayız. Engelli dostu olmak çok önemli Biz bunu Sivas´ta başardığımıza inanıyoruz. Bu konuda çok hassasız. Cihan ilklerden biri Görme engelli olan bir kardeşimiz okul temsilcisi oluyor. Hem de iyi oranda oy alıyor. Cihan´ı tebrik ediyorum. Sizlere tavsiyem şudur sevgili öğrenciler; Engelli olarak tanımlanan kardeşlerimize yardımcı olun. İlerde hepiniz makam sahibi olacaksınız. O zamanlar da engelli kardeşlerinizi ihmal etmeyin ve onlarla ilgili her türlü etkinliğe katılın.” şeklinde konuştu.

Seyhan ise seçim sürecini anlatarak; “Bu okula hizmetkar olmak istedim ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Meclis Başkanlığına talip oldum. Arkadaşlarım bana oy verdiler, hocalarım da desteklerini esirgemedi. Tabii sonuçta biz de arkadaşlarımızın oyuyla başkan olduk. Amacımızın hizmet etmek olduğunu kendilerine en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Sonuca baktığımızda anlattığımı da düşünüyorum. 617 oy kullanıldı, 21 oy geçersiz sayıldı. Buna göre geçerli olan 596 oydan 275'ini ben aldım.” açıklamasında bulundu.