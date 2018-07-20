Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 17:28

Engelli genç kızların gelinlik hayali gerçek oldu

Sivas’ta özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli genç kızlar gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

Engelli genç kızların gelinlik hayali gerçek oldu

20 Temmuz 2018 17:28


Kentteki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından engelli genç kızlar için temsili kına gecesi ve düğün organize edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı


Balo Salonu’nda düzenlenen kına gecesinde beyaz gelinliklerini giyen genç kızlar büyük bir mutluluk yaşadı.


Kına gecesinde konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın," Her bir engelli genç kızımızın büyük bir heyecan içerisinde olduğunu gördüm. Onlara bu mutluluğu yaşatmak çok ince ve zarif bir düşüncenin eseri engelli kızlarımız bu günü hiç unutmayacaktır. Onlar için çok güzel bir anı olarak kalacaktır." dedi.


Engelli bireylerin anne ve babalarının çok büyük fedakarlıklar gösterdiklerini dile getiren Başkan Aydın, "Annelik çok kutsaldır. Çünkü evlatları için çok fedakarlık gösterirler. Engelli anneleri ise çok daha fazla ilgi ve alaka göstermek durumundalar. Eğer uygun görürlerse bu kızlarımızı ve annelerini Sıcak Çermik’te iki gün misafir etmek isteriz. En azından bu iki günde yemek ve temizlik derdi olmadan evlatlarıyla hoşça vakit geçirirler." şeklinde konuştu.


Müzik ve konfetiler eşliğinde salona giren engelli genç kızlar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç