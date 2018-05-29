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29 Mayıs 2018 16:44

Engelli kartları güncelleniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların kimlik kartlarında yenileme çalışması başlatıldı.

Engelli kartları güncelleniyor

29 Mayıs 2018 16:44

Bu çerçevede engelli raporu bulunan vatandaşların kimlik kartları güncellenecek.


Sivas Belediyesi de aynı uygulamayı toplu taşıma merkezinde uygulayacak, kimlik kartı güncellenen engelli vatandaşlar engelli kent kartlarını da raporlarıyla birlikte yeniletecek. Yeni düzenlemelere ilişkin bir dizi tedbirler alan Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşların mağdur olmaması için otobüs içerisinde yazılı ve sesli uyarılarda bulunuyor. Bakanlıkça yapılan yeni düzenlemelerde, kimlik kartları değişimi yer alırken engelli vatandaşların tüm illerde toplu taşımayı ücretsiz kullanma imkanı da sunuluyor. Hizmetten yararlanmak isteyen engelli vatandaşların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden aldıkları güncellenmiş kimlik kartları ve güncel sağlık raporları ile kent kart iletişim noktasına başvurmaları gerekiyor.


Engelliler için kimlik kartının yeni tasarımında, güvenlik unsurlarının artırılması ve daha işlevsel bir kullanımın sağlanması amaçlı bir takım değişiklikler yapıldı. Buna göre, ağır engelli bireylerin kartlarına ’’Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır’’ ibaresi eklendi, ağır engelli olmayan bireylerin kartlarında ilgili bölüm ise boş bırakıldı.




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