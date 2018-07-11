Engelli öğrenciler için yaz kuran kursu açıldı

Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezinde gerçekleştiren kurslarda ilkokul dahil olmak üzere lise öğrencilerinden oluşan 16 öğrenci Kur’an-ı Kerim kursuna katılıyor. Araçla sabah evlerinden alınan öğrenciler Engelliler Kültür Merkezine getirilerek burada ders görülmesi sağlanıyor. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri kız öğrencilere verilen kurs, Perşembe ve Cuma günleri de erkek öğrenciler için düzenleniyor. Bugün gerçekleştirilen derse, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler biriminin kurucusu ve aynı zamanda Rektör Danışmanı olan Prof. Dr. Recep Toparlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve İl Müftüsü Yusuf Akkuş katılarak öğrencilere başarılar dilediler. 25 Haziran’da başlayan yaz Kur’an Kursu 17 Ağustos’ta son bulacak.

Burada konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, “Bu dünya imtihan dünyası,imtihanı kazanmak kolay değil, bu konuda bizler üzerimize düşeni yapmalıyız. Yıllarca engelli gruplarındaki vatandaşlarımız çok bilgisiz kaldı. Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın destekleriyle dini hizmetler konusunda önemli yol alındı. Bu noktada Sivas Belediyesi olarak aynı zamanda Üniversite de Cengel’in kurulmasıyla, kurumlar arası birliktelikte önemli yol alındı. Bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, engelli öğrencilere verilen hizmetin önemli olduğuna değinerek, “Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Yaz Kur’an Kurslarına ek olarak İl Müftülüğümüz, Sivas Belediyemiz ve Cumhuriyet Üniversitemiz tarafından işitme engelli öğrencilerimize yönelik kurs açıldı. Bunun örnekleri ülkemizin çeşitli şehirlerinde var. Hem işitme, hem görme engelli kardeşlerimize yönelik kurslar mevcut. Ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. Buralarda öğrencilerin hem dini bilgileri, hem de arkadaşlıkları gelişiyor.” dedi.

Prof. Dr. Recep Toparlı da; “Pırıl pırıl gençlerimiz burada kurumların birlikteliğinde güzel bir kurstan faydalanıyor. Belediyemiz yer tahsis etti, Üniversitemiz araç tahsis etti. Öğrencilerimiz sabah evlerinden alınıyor ve öğlende evlerine bırakılıyor. Bu konuda öğrencilerimizin aileleri de uygulamadan çok memnunlar. Bizler bu kardeşlerimize engel olamayacağız, destek olacağız. Ben bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Müftü Yusuf Aktaş, Rektör Danışmanı Toparlı ve Başkan Yardımcısı Özaydın tarafından öğrencilere “Elif-Ba” Kitabı ile Kur’an-ı Kerim hediye edildi.