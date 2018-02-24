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24 Şubat 2018 14:17

Engelli torunuyla aynı sınıfta okuma-yazma öğreniyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde açılan kursta 67 yaşındaki Senem Can, 14 yaşındaki engelli torunu Eren ile birlikte aynı sınıfta okuma-yazma öğreniyor.

Engelli torunuyla aynı sınıfta okuma-yazma öğreniyor

24 Şubat 2018 14:17


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Suşehri Halk eğitim Merkezi tarafından ilçe merkezi ve köylerde 16 okuma-yazma kursu açıldı. Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Atatürk Ortaokulunda açılan kursta incelemelerde bulundu. Kaymakamı Uzunoğlu,"Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye’nin her yerinde okuma yazma kampanyası kursları açıldı. Şuanda bizim hedefimiz okuma yazma bilmeyen kalmasın. Şuanda 151 vatandaşımız kurslarımıza geliyor. Eren Can ile babaannesi geliyor. Vatandaşlarımızın ilgisi var. Biz bu kurslarımızı bir öğrencimiz de olsa her yerde açacağız. Köylerimiz de de devam ediyor, ilçe merkezimizde de devam ediyor. İnşallah en kısa sürede okuma-yazma bilmeyen kalmayacak. İnşallah 1’inci kademeyi bitirdikten sonra ikinci kademeyi açacağız. Bunları bitirdikten sonra açık ortaokul ve açık liseye devam etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Biz hepsine teşekkür ediyoruz. Kaymakamlık olarak kursiyerlerimizi ödüllendirmeyi düşünüyoruz. Hatta bir okuma-yazma bayramı yapmayı planlıyoruz." dedi.



Babaanne ile torunu aynı sınıfta


Suşehri ilçe merkezinde ikamet eden ev hanımı Senem Can, engelli torunu Eren Can ile aynı sınıfta okuma-yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Senem Can torunu ile aynı sınıfta okuma ve yazma öğrenmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Eren Can ise, polis olmak istediğini belirtti.


Okuma yazma öğrenmek için gelen kursiyerlerin oldukça heyecanlı oldukları göründü.




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