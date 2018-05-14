Engelliler farkındalık için yürüdü

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi. İstasyon Caddesi üzerinde başlayan yürüyüşte engelliler ellerinde dövizlerle farkındalık oluşturdu. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona eren yürüş sonrası Vali Yardımcısı Yıldızhan,"İlimizde çeşitli etkinliklerle bu haftayı değerlendirmekteyiz. Bugün engelli bireylerimiz hakkında farkındalık yaratmak ve onlara dikkat çekmek alamında yürüyüş yaptık. Bu hafta boyunca çeşitli etkinliklerimiz olacak söyleşiler, uçurtma şenliğimiz olacak. Devlet için her birey önemli hepsi kıymetli devlet yasal çerçevede onların hayat kalitelerini arttırmak onların insan onuruna yaraşır bir hayat tarzı sunmak adına çeşitli tedbirleri almak zorunda ve alıyor. Birlikte yaşamamıza, kardeşliğimize, hayatı paylaşmamıza birlik ve beraberliğimize engel yok." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise,"Buradaki amacımız engelli kardeşlerimize engel olan her şeyi kaldırmak ve bunu diğer bireylere anlatmaktır. Farkındalık oluşturmak için böyle bir yürüyüş düzenledik." diye konuştu.