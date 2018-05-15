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15 Mayıs 2018 15:20

Engelliler Haftası dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi

Sivas’ta Engelliler Haftası dolayısıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi

15 Mayıs 2018 15:20


Osman Seçilmiş Mesire alanında düzenlenen uçurtma şenliğine çok sayıda engelli çocuk, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Burada engelli çocuklara ve katılanlara uçurtma malzemesi hediye edildi. Engelli çocuklar hediye edilen malzemeleri kullanarak aileleri ile uçurtmaları yaptıktan sonra gökyüzüne saldılar. Programda engelli çocukların yanı sıra vatandaşlarda doyasıya eğlendi. Öte yandan Vali Davut Gül’de uçurtma uçurdu.


Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi,”Ben Valimizden bugünü unutmamak adına Sivas olarak Fadi Ebu Salah adına bu engelli haftasını kutlamak istiyorum ve atfediyorum.”dedi.




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