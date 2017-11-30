Engelliler Mevlit Kandili’ni kutladı

CÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen programa CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, bedensel, görme ve işitme engelliler ile birlikte öğrenciler katıldı.

Programda konuşan CÜ Rektörü Alim Yıldız,"Gerçekten biz bu işine girdikten sonra gördük ki çok sayıda engelli kardeşlerimiz var ve bunların problemleri var. Bu problemleri halletmekte bizim görevimizdir. Bunun için Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi’ni kurduk. Bir yıldır burada çok güzel faaliyetler oluyor. Artık üniversitemiz engelsiz bir üniversite olma yolunda devam ediyor" dedi.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ise,"Mevlid-i Nebi Haftası içerisinde programlar icra etmeye çalışıyoruz. Çeşitli mekanlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarla bu haftayı kutlamak için programlar yapıyoruz. Ama yaptığımız bütün programlar içerisinde bu program çok önemli ve çok ayrı bir yere sahiptir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından görme engelliler tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra engelliler tarafından ilahiler ve naatlar okunurken programda duygusal anlar yaşandı. Program görme engelli Yasin Kızıl’ın kabartma yazısıyla yaptığı duanın ardından sona erdi. CÜ Rektörü Yıldız ve İl Müftüsü Balkan günü anısına engellilere çeşitli hediyeler verdi.