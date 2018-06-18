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18 Haziran 2018 12:54

Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor’da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt’u kadrosuna dahil etti.

Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor’da

18 Haziran 2018 12:54


Sivasspor yeni sezon için teknik direktör Tamer Tuna’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Altınordu’da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştı. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde gerçekleştirilen imza töreninde genç futbolcu kendisini kırmızı-beyazlı formaya bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.


6 Kasım 1993’te Almanya’nın Euskirchen kentinde dünyaya gelen Erdoğan, 2014 yılında Altınordu’ya transfer olarak Türkiye macerasına başladı. 4 sezon boyunca İzmir ekibinin formasını giyen genç futbolcu 116 maçta 19 kez gol sevinci yaşadı. 1,78 boyundaki futbolcu orta sahanın solunda görev yapıyor.




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