Et yiyen örümceği görenler hala tedirginlik yaşıyor

Sivas'ta görülen halk arasında 'Sarıkız' olarak bilinen ve et yiyen Camel Spider isimli örümceği gören vatandaşlar, uzmanların zararsız demesine rağmen görünce hala tedirginlik yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre halk arasında Sarıkız olarak adlandırılan örümcek son olarak Sivas'ın Suşehri ilçesinde Çamlıgöze barajında avlanan vatandaşlar tarafından görüldü. Örümceği gören vatandaşlar ilk önce bu örümceğin Sarıkız olup olmadığını anlayamadı. Örümcek ile karşılaşanlardan biri örümceğin çektiği görüntüsünü sosyal medyada paylaşınca, gelen yorumlardan yola çıkarak sarıkız ile karşılaştıklarının farkına vardı.