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12 Temmuz 2018 13:09

Et yiyen örümceği ışıkla avlıyorlar

Sivas’ın Damlacık köyü sakinleri, hava kararınca ortaya çıkan ve uykularını kaçıran et yiyen örümcekleri, ışık kullanarak etkisiz hale getiriyor.

Et yiyen örümceği ışıkla avlıyorlar

12 Temmuz 2018 13:09


Sivas’ın Damlacık köyünde de ortaya çıkan et yiyen örümcek, köy sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor. Uzmanların bölgede ‘sarı kız’ adı verilen örümceğin zehirsiz olduğunu açıklaması da köy sakinlerini rahatlatmadı. Köy sakinleri her geçen gün sayıları artan örümceklerin evlerinden uzak tutulması için yetkililerden yardım bekliyor. Örümcekleri gördükleri yerde öldüren Damlacık köyü sakinleri, incelenmeleri için canlı numuneler almaya başladı.



Işıkla etkisiz hale geliyorlar


Köy sakinleri hava kararınca çıkan ve köye korku salan örümcekleri etkisiz hale getirmek için ilginç bir yöntem buldu. Gün ışığında görülmeyen örümceklerin ışığa duyarlı olduğunu fark eden köy sakinleri, gece çıkan örümcekleri ışık tutarak etkisizleştirip canlı olarak ele geçiriyor.


Köy sakinlerinden Nuh Kılıç, geçtiğimiz gün canlı olarak yakaladığı örümcekleri incelenmesi için muhafaza ettiğini belirterek, “Köyümüzde görülmüyordu. İlk kez geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. Bu yıl ise sayıları arttı. Isırdığı yerin çürüdüğünü duyduk. Uzmanlar zehirsiz dese de biz korkuyoruz. Gece çıktığı için ışığa duyarlı olabileceğini düşündük. Gördüğümüz yerde telefon ışığını üzerine tutunca hareket edemediğini fark ettik. Çocuk çocuğumuzu ısırır diye korku içerisindeyiz” dedi.


Köy sakinleri de uzmanların zehirsiz olduğu yönündeki açıklamalara rağmen korku içerisinde oyduklarını belirtip incelenmesi ve evlerinden uzak tutulmaları için yardım istediler.




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