Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 17:47

Eva’nın burnundan gram uyuşturucu kaçmıyor

Sivas’ta polis narkotik köpeği eva bir otomobilin torpidosunda ki 4 gram metamfetamin buldu.

Eva’nın burnundan gram uyuşturucu kaçmıyor

29 Haziran 2018 17:47


Sivas’ın Gürün ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Van’dan İstanbul’a gitmekte olan lüks bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği eva tarafından yapılan aramada torpidona bulunun, kristal uyuşturucu olarak bilinen ve uyuşturucuların en tehlikelilerinden birisi olarak kabul edilen metamfetamin maddesi bulundu. 4 gram uyuşturucu maddesinin eva’nın burnundan kaçmaması dikkat çekti. Araç sürücüsü N.İ(38) gözaltına alın. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç