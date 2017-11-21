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21 Kasım 2017 10:20

Eve kitlenen köpek mahalle sakinlerini isyan ettirdi

Sivas’ta sahipleri tarafından evde yalnız bırakılan köpeğin gürültüsünden rahatsız olan mahalle sakinleri, polise haber verdi.

Eve kitlenen köpek mahalle sakinlerini isyan ettirdi

21 Kasım 2017 10:20

Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğin sahiplerine bir türlü ulaşamadı.


Olay dün gece saat 01.00 sıralarında Gökçebostan Mahallesi’nde meydana geldi. Sahipleri tarafından evde bırakılan köpek, açlığa ve soğuğa dayanamayınca havlamaya başladı. Köpeğin yaklaşık 2 saat boyunca havlamasının ardından gürültüden ve köpeğin evde yalnız bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahalleye yeni taşınan köpeğin sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Köpeğin havladığı dairenin kapısını çalan polis ekipleri kapıyı açan kimse olmayınca ev sahibi hakkında tutanak tuttu.


Mahalle sakinlerinden Emrullah Çınar, evden gelen köpek sesinden mahalle halkı olarak rahatsız olduklarını belirterek, "Ev sahibinin cep telefon numarasına ulaştık ama cevap vermiyor. Bilemiyoruz ama ev sahibinin köpeği evde bırakıp gittiğini düşünüyoruz. Karşı binada oturduğum halde beni rahatsız etti. Işıkları yanmıyor ve telefonlarımıza cevap vermediği için bırakıp gittiğini düşünüyoruz. Nereye gittiğini bilmiyoruz ama köpek mahalleye son derece rahatsızlık veriyor. Memur arkadaşların savcılığı araması üzerine eve girilmesine izin verilmemesi işe çözüm üretmedi. Evden koku gelmediği sürece bir şey yapamayız diyorlar" dedi.




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