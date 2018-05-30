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30 Mayıs 2018 09:43

Evi çevreleyen ağaçlar kale sur’u gibi

Sivas’ta bir evin çevresinde 10 yıl önce ekilen kavak ağaçları büyüyünce, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Evi çevreleyen ağaçlar kale sur’u gibi

30 Mayıs 2018 09:43


Sivas’a bağlı Çongar köyünde bulunan bir ev, bahçe düzeni ile dikkat çekiyor. Dışarıdan ve zeminden bakıldığında mera ortasında bulanan dikdörtgen şeklindeki bir ormanı andıran yere havadan bakıldığında ise çevresi surları andıran ağaçla örülmüş bir ev olduğu anlaşılıyor. Evin hikayesini anlatan Çongar Köyü Muhtarı Memduh Boynukısa, "Bu evin sahibi Ahmet Çongar Almanya’da yaşıyordu. Yaklaşık 10 yıl önce gelip bu evi yaptı. Evin çevresine de kavak ağaçlarını dikti. Ağaçlar büyüyünce ortaya bu görüntü çıktı. Yerden eve bakıldığında fark edilmiyor ama havadan bakıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Köye ayrı bir güzellik kaldı. Evi yapan ev sahibi Ahmet Çongar artık yaşamıyor. Ancak eşi yaz aylarında köyümüzü ziyarete geliyor" dedi.




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