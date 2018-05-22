Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 11:35

Evliliğinde mutlu olmak isteyenler bu türbeye geliyor

Sivas’ta bulunan Kadı Burhaneddin Türbesi’ne giden, evliliklerinde sıkıntı olan çiftler burada mutluluk duasını okuyarak evliliklerinde huzur arıyor.

Evliliğinde mutlu olmak isteyenler bu türbeye geliyor

22 Mayıs 2018 11:35


1345 yılında Kayseri’de doğan Kadı Burhaneddin babası Kayseri kadısı Şemseddin Mehmed’in ölümü üzerine yirmi yaşlarında Haleb’e giderek ilmi çalışmalar yaptı. 1364 yılında tekrar Kayseri’ye dönen Kadı Burhaneddin 21 yaşında Eratnaoğlu Mehmed tarafından Kayseri kadılığına getirildi. Kadılığı sırasında adalete önem vermesinden dolayı halk arasında sevilen ve kısa zamanda memleketin her tarafında adı duyulan Kadı Burhanneddin, 1398 yılında Akkoyunlu Türkmenlerinden Karayülük Osman Bey tarafından ani bir baskında öldürüldü. Öldürüldükten sonra Sivas’ta kendi adının verildiği Kadı Burhaneddin Mahallesi’ne defnedilen Kadı Burhaneddin’in mezarı özellikle evliliğinde mutluluk arayanların akınına uğruyor. Yaşadığı dönemde adalete verdiği önem dolayısıyla evli çiftler ayrı ayrı türbeye gelerek evliliklerinde huzurun devam etmesi için mutluluk duasını okuyor. Rivayete göre türbenin başında dua eden evli çiftler evliliklerinde huzur ve mutluluk buluyor.


Mahalle sakinlerinden Güleryüz Sevim (58), "Eşler birbiriyle huzursuz ve ayrılma eşiğine gelince Kadı Burhaneddin’e gelip dua ederlermiş. Karı-kocanın arasını düzeltme duası varmış. Zaten bu Sivas’ın kadısıymış. Buranın üzerini kapattılar dört tarafını ördüler ama bu mübarek istemedi kapanmasını geri açtılar buranın üstünü. Karı-koca beraber değil ayrı geliyorlar. Bu mutluluğu vesileymiş. Mutsuz olurlarsa gelip dua ederler araları düzelir derler" dedi.


Aynı mahalle yaşayan Songül Mısırlıoğlu ise (54), "Bu mübarek zatı biz zaman zaman ziyarete geliriz. Hatta yolumuzun üzeri olduğu için sürekli dua okuruz. Biz onlardan bir şey beklemeyiz ama onlar Allah dostları olduğu için onların yardımlarını bekleriz. Kadı adalet yüklü bir insanmış daha önce de Mısır’da eğitim görmüş, Kayseri’de kadılık yapmış, devlet başkanlığına kadar yükselmiş mübarek bir zat olduğunu duydum. Eşler huzursuz olduğunda da gelip buraya dua edince mutlu olduklarını öğrendim. Huzursuzluklarının geçtiğini öğrendim" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç