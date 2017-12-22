Ezgileriyle kanser hastalarına moral veriyorlar

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Müzik Öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrenciler Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında haftanın belirli günlerinde hastanelere ve özel eğitim merkezlerine giderek burada tedavi gören hastaları söyledikleri şarkı ve türkülerle motive ediyor. Müzik Öğretmeni Yunus Yapalı tarafından hazırlanan öğrenciler, özellikle kanser hastalığının son evresinde olan hastalara verdikleri mini konserle keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Numune Hastanesi’nde Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi’nde doktorlar, hemşireler ve hasta yakınlarıyla birlikte düzenlenen mini konserler de hastalar yaşadıkları acıları unutarak söylenen şarkılara eşlik ediyor.

Müzik Öğretmeni Yunus Yapalı yapılan uygulamanın öneminden bahsederek," Topluma hizmet uygulamalar dersimiz kapsamında 4’üncü sınıf öğrencilerimizle yapmış olduğumuz etkinliklerimizden bir tanesini sergiledik. 4 farklı yerde etkinliklerimiz devam ediyor. Anaokulunda, özel eğitim merkezinde, psikiyatri tedavi gören hastalara yönelik etkinlik düzenliyoruz. Numune Hastanesi’nde Palyatif Bölümü’ndeki hastalarımız için hazırlamış olduğumuz etkinlikte hastalarımızla bir araya geldik" dedi.

"Hastalarımız kasvetli havadan kurtuluyor"

Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi doktorlarından Hüseyin Gökgöz tedavisi mümkün olmayan hastaların son dönemlerini ağrısız, rahat bir şekilde hem sosyolojik olarak hem psikolojik olarak hasta yakınlarıyla birlikte rahat bir dönem geçirmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek,"Biz hastaların ömürlerine ömür katmak için değil, ömürlerine yıl katmak için değil kalan yıllarını daha kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Dolayısıyla bu etkinliğimizde hasta ve hasta yakınlarımızın burada meşakkatli bu hastalıkla mücadelesinde kasvetli havadan kurtulup birazcık daha sosyal ortama katkılarını sağlamak için bunu yaptık" diye konuştu.

Müzik Öğretmenliği bölümü 4’üncü sınıf öğrencilerinden Mehmet Sosyal,"Hastalarımıza yardım etmek için geldik. Onları bir nebze olsun mutlu edebilmek istedik. Bunu dışarıya duyurmak bunu diğer insanlara empoze etmek adına her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada onların yüzlerindeki bir gülümsemek bizi mutlu ediyor" şeklinde

Hastalar ve hasta yakınları ise yapılan etkinlikten oldukça memnun olduklarını keyif zaman geçirdiklerini ifade ettiler.