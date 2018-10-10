İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Far ile tavşan avlayan kaçak avcı yakalandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin farı ile tavşan avlayan şahıs yakalandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin farı ile tavşan avlayan şahıs yakalandı. Şahsın tavşan avlanmada kullandığı otomobiline el konuldu.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü koruma kontrol ekibi ile jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde bir şahsın Yıldızeli ilçesinde kendine ait otomobille far ile tavşan avladığını tespit etti. Gece far avı yapan şahıs avladığı 4 adet yaban tavşanı ile yakalandı.


Avcılık belgesi de olmayan şahıs hakkında yasaklanan avlanma usulü ile av yaptığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Şahsın otomobiline de el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.