Fatih Mahallesi’nin sokakları yenileniyor

Her yıl 15 mahallenin altyapı ve üst yapısıyla tamamen yenilenmesi için çalışma başlatan Sivas Belediyesi, şimdiye kadar şehirdeki 65 mahalleden 53’ünde ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Fatih Mahallesi’nde de çalışmalara başlayan belediye ekipleri yağmur suyu hatları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan altyapı eksikliklerini giderdi. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları da asfaltlama işlemine başladı.

Cadde ve ara sokaklarda sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın ise Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ve yetkilerden bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.