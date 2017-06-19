Fenerbahçe taraftarı Yasin’in hayalleri gerçek olacak

Sezonun ilk maçında İstanbul’a giderek Fenerbahçe maçını izleyecek olan Kerpiç, futbolcularla tanışacak.

Adem ve Sıdıka Kerpiç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 12 yaşındaki Yasin Kerpiç, üç yıl önce lösemi hastalığına yakalandı. Bu süreçte beyninde tümör de çıkan Yasin ameliyat oldu. Ameliyatın ardından yürümekte zorluk çeken ve ailesinin desteğiyle ayakta durabilen Yasin, Ankara’da kemoterapi ve ışın tedavisi görmeye başladı. Tek tutkusu Fenerbahçe olan lösemili gününün büyük bir kısmını Fenerbahçe dergileri okuyarak geçiriyor. Fenerbahçe’yi Kadıköy’de izlemek tek hayali olan Kerpiç Fenerbahçe futbolcularını da görmek istiyor. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Yasin’in en büyük hayalini gündeme getirmesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe Spor Kulübü, Yasin’in babası Adem Kerpiç’i arayarak liglerin başlamasının ardından Fenerbahçe’nin Kadıköy’de oynayacağı ilk maça davet etti. Yasin ve ailesi İstanbul’a giderek hem futbolcularla tanışacak hem de Yasin’in en büyük hayalini gerçekleştirecek.

"Fenerbahçe’yi izleyeceğim için çok mutluyum"

Fenerbahçe’yi izleyeceği için oldukça mutlu olduğunu ifade eden Yasin Kerpiç, "Bugün Fenerbahçe maçına gideceğimin haberin aldım ve çok mutlu oldum. En sevdiğim futbolcu Sow. Oraya gidip futbolculardan forma alacağım, imzalatacağım, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum gideceğim için. İstanbul’a ilk defa gideceğim, Fenerbahçe’yi göreceğim için çok mutluyum" dedi.

Yasin’in annesi Sıdıka Kerpiç ise, "Bugün eşimi Fenerbahçe Kulübü’nden aradılar, Yasin’i ve bizi maça davet ettiklerini söylediler. Çok mutlu olduk, mutluluğumuza mutluluk kattılar, çok teşekkür ediyoruz kulübe duyarsız kalmadılar. Yasin Fenerbahçe’yi çok seviyor, bunu da bir çok kez dile getirdi. Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz, doktorumuzdan güzel bir haber geldi, tedavimiz bitecek inşallah mücadelemiz biraz daha hafifleyecek, tabi ki mücadeleye yine devam edeceğiz, kontrollere devam edeceğiz, inşallah Yasin iyi olacak, daha iyi olacağına inanıyorum. O bize destek olacak, biz ona ve tabi ki Fenerbahçe ile daha da mutlu olacağız, maçı izleyeceğiz oğlum mutlu olacağı için ben de mutlu olacağım" dedi.