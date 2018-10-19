Fenerbahçe'ye Sivas'ta coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Sezona kötü başlayan ve ilk 8 haftada 8 puan toplayabilen Fenerbahçe lige verilen milli maç arasının ardından ilk maçını Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını yapan sarı-lacivertli ekip Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente geldi. Fenerbahçe kafilesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar Teknik Direktör Philip Cocu'ya çiçek verdi ve futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Teknik Direktör Cocu ile bol bol fotoğraf çekindi. Ganalı oyuncu Andre Ayew de imza dağıttı. Daha sonra sarı-lacivertli kafile takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar takıma tezahüratlarda bulundu. Otele geçen sarı-lacivertli kafile maç saatini beklemeye başladı. Kafilede Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.