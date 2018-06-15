FETÖ’nün sözde ’büyük bölge sorumlusu’ AVM’de yakalandı

I.’nın yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Sivas’ta 10 gün önce FETÖ’nün Sivas kadın öğrenci yapılanmasına operasyon yapıldı. Örgütün Sivas büyük bölge sorumlusu R.I. isimli kadını teknik takibe alan polisler, şahsı operasyonla bir alışveriş merkezinde yakaladı. 40 hücre evinden sorumlu imamın yakalanma anları bir AVM’nin güvenlik kameralarına yansıdı. R.I.’nın 40 hücre evinden sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Zanlının ifadesiyle kız öğrencilere ait hücre evlerinden sorumlu olan ve bu evleri finanse eden kaçma hazırlığındaki 5 kişi yakalandı. Şüpheliler S.T.K, S.S, Y.D. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.K. ise serbest bırakıldı.

Operasyonlarda tespit edilen 40 hücre evinde arama yapan polis, 49 bin 160 lira, 450 avro, 725 dolar, 7 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 tablet, 8 GSM hattı ve 1 hafıza kartı ele geçirdi. Şüphelilerin kız öğrencilere ait örgüt evlerinden sorumlu oldukları, bu evleri finanse ettikleri, haklarında adli işlem yapılan kişilere ve bu kişilerin yakınlarına para, gıda yardımı yaptıkları, adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılananların da örgüt kapsamında güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt içi bağları devam ettirdikleri tespit edildi.