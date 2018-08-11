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11 Ağustos 2018 17:25

Film afişiyle ABD’ye gönderme

Sivas Belediyesi açık hava sinema günlerinde gösterime sunacağı ’Eşkıya’ filmi için hazırladığı afişle Türkiye ile ABD arasındaki krize göndermede bulundu.

Film afişiyle ABD’ye gönderme

11 Ağustos 2018 17:25


Sivas Belediyesi tarafından 15 gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek olan açık hava sinema günlerinde yönetmenliğini Yavuz Turgul’un yaptığı ve başrollerini Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım ile Şermin Hürmeriç’in paylaştığı 1996 yapımı ’Eşkıya’ isimli film gösterime sunulacak. Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından Sivas halkını filmi izlemeye davet ederken Türkiye ile ABD arasındaki krize göndermede bulundu. Hazırlanan afişte,"Sivas açık hava sinemamızda günün filmi ABD’ye gelsin. Bugün yazlık açık hava sinemamızda ’Eşkıya’ filmi var. Hemde ülkesini 1 dolara satmaya çalışanlara dersini veren kahramanlarımızın adını verdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda" ifadeleri yer aldı.




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