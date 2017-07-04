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04 Temmuz 2017 16:51

Fırıncılar buzdolabında serinliyor

Kuzey Afrika sıcaklarının etkisini sürdürdüğü Sivas’ta fırıncılar çalışabilmek için 15 dakikada bir buzdolabına girip çıkarak ekmek üretiyor.

Fırıncılar buzdolabında serinliyor

04 Temmuz 2017 16:51


Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Sivas’ta sıcak hava esnafların iş yükünü arttırıyor. Kentte, özellikle de ateş başında çalışan fırıncılar, işlerini yapabilmek için büyük güçlük çekiyor.


Yenişehir Mahallesi’nde fırıncılık yapan Ünal Barış, serinlemek için 15 dakikada bir buzdolabına girip çıkıyor. Fırın başında sıcaklığın 60 dereceye kadar yükseldiğini anlatan Barış,"Sıcaktan bunaldığımdan dolayı, çözümü buzdolabında buldum. Arkadaşlarla sürekli değişerek, 15 dakikada bir sürekli girip çıkıyoruz. 50-60 derecede sıcaklık oluyor böyle dayanılmaz derecede, bizde çözümü buzdolabında bulduk. Tüm fırıncı arkadaşlara da tavsiyem ediyorum, serinlemek için birebir" dedi.




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