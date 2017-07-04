Fırıncılar buzdolabında serinliyor

Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Sivas’ta sıcak hava esnafların iş yükünü arttırıyor. Kentte, özellikle de ateş başında çalışan fırıncılar, işlerini yapabilmek için büyük güçlük çekiyor.

Yenişehir Mahallesi’nde fırıncılık yapan Ünal Barış, serinlemek için 15 dakikada bir buzdolabına girip çıkıyor. Fırın başında sıcaklığın 60 dereceye kadar yükseldiğini anlatan Barış,"Sıcaktan bunaldığımdan dolayı, çözümü buzdolabında buldum. Arkadaşlarla sürekli değişerek, 15 dakikada bir sürekli girip çıkıyoruz. 50-60 derecede sıcaklık oluyor böyle dayanılmaz derecede, bizde çözümü buzdolabında bulduk. Tüm fırıncı arkadaşlara da tavsiyem ediyorum, serinlemek için birebir" dedi.