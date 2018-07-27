Formula 1 tutkunu Katar emrinin kardeşi Sivas’ta

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşi Sheikh Khalid bin Hamad Al-Thani, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Formula 1 araçlarına da kam mili üreten Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (ESTAŞ) davetlisi olarak özel jetle Sivas’a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı’nda firma yetkilileri tarafından karşılanan Khalid bin Hamad Al-Thani, basın mensuplarının görüntü almamasını istedi. Yoğun güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ve güvenlik görevlileri basın mensuplarının görüntü almaması için yoğun çaba sarf etti. Karşılamanın ardından fabrikaya geçen Formula 1 tutkunu Khalid bin Hamad Al-Thani, yarış araçları için üretilen performans millerini yakından inceledi. ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş’tan fabrika hakkında bilgi alan Khalid bin Hamad Al-Thani, yaklaşık 3 saat boyunca fabrikayı gezdi. Gezinin ardından Khalid bin Hamad Al-Thani, geldiği özel jetle Sivas’tan ayrıldı.

"Yapılacak işbirliklerini konuştuk"

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, "Bizim için sürpriz bir gelişme oldu. Katar emirinin kardeşi kendisi motor sporlarına tutkun bir insan, burada genel manada ne tür işbirlikleri yapabiliriz bunlar üzerinde durduk. Katar ile son dönemde gelişen çok güzel ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler ticarete de yansıyor. Cumhurbaşkanımız önderliğinde Katar’ın yanında yer aldık. Türkiye ciddi manada Katar’a destek verdi. Katar’ın Türkiye’de yatırımları artmaya başladı. Yaklaşık 2.5 milyon nüfuslu, 300 milyar dolar milli geliri olan bir ülke. Bu vesileyle biz de o sempatiden nasibimizi alıyoruz. Çünkü Katarlı iş adamları da Türkiye’de daha fazla iş yapmak istiyor. Bugün bunun ön çalışmasını yaptık" dedi.