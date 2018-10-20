Fransa'da bulamadığı şifayı Sivas'ta buldu

Fransa'da yaşayan ve uzun yıllar yürümede güçlük çeken gurbetçinin beyin damarında yüzde 80 civarında daralma tespit edildi. Tedavi olmak için Sivas'a gelen hasta, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fransa'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası olan 64 yaşındaki Hüseyin Karakaya uzun yıllar baş dönmesi, yürümede güçlük şikayetiyle Fransa'da birçok hastaneye başvurdu. Sağlık sorunlarına bir türlü çözüm bulamayan Karakaya memleketi Sivas'a gelerek burada Medicana Sivas Hastanesine başvurdu. Burada Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu tarafından muayene edilen Karakaya'nın yapılan tetkikler sonucu, beyin bölümünde bir damarda yaklaşık yüzde 80 civarında bir darlık olduğu tespiti yapıldı. Daha sonra Karakaya'ya kapalı yöntem olan anjiyo ile şah damarının ameliyatsız açılması yöntemi uygulandı. Karakaya 15 dakika gibi kısa bir sürede, kasık bölümünden yapılan anjiyo ile daralmış damara stent takılarak sağlığına kavuştu. Karakaya, çok mutlu olduğu ifade ederek, kendisini 18 yaşındaymış gibi hissettiğini söyledi.

"Başarılı bir işlem"

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu hastanın başta dönme, yürümede güçlük çekme gibi şikayetlerle kendilerine başvurduğunu söyleyerek, "Hastamız başta dönme, yürümede güçlük çekme ve yürüme hissinde bozulma yaşıyordu. Bu tür problemler genelde beyin ile ilgili rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. Biz buna yönelik tetkiğini yaptık. Biz anjio da hem kalp damarlarını hem de beyin damarlarına baktık. Kalp damarları iyiydi, lakin beyin damarının bir tanesinde yüzde 80-90 oranında bir darlık vardı. Beyin burada beslenemediği için bir takım faaliyetleri tam olarak yerine getiremiyordu. Hastamıza burada alternatif olarak sunduğumuz şeylerden bir tanesi açık cerrahi ile bu damarın açılıp plağın temizlenmesiydi ya da daha sonuçları iyi olan damarın hiç açılmadan kasıktan anjiyo yöntemi ile stent konularak açılmasını önerdik. Hastamız burada doğal olarak daha iyi ve hızlı iyileşme süreci olduğu için anjiyo yapmamız yönünde karar verdi. Kendisi yurt dışında yaşayan bir hastamızdı. Hastamızı anjiyo laboratuvarına aldık. Kasığından girerek beyin damarının içerisine girip stentini taktık. İşlem güzel sonuçları ile başarılı bir işlem oldu. Hastamız bu yöntem ile hayatlarına hızlı bir şekilde dönebiliyor. İşlem açık cerrahiye göre hastanın konforu konusunda daha başarılı" dedi.

"Kendimi 18 yaşındaymışım gibi hissediyorum"

Hüseyin Karakaya, ameliyattan sonra kendisini 18 yaşındaymış gibi hissettiğini ifade ederek, "Şikayetim kafamla ilgiydi. Kafamda uyuşukluk vardı yıllardır çekiyordum. Fransa'da acilde 12 saatte anca bana sıra gelirdi ama burada ben 12 saatte işlemin ardından ayağa kalktım. Çok mutluyum. Gördüğünüz gibi ameliyatın ardından ayaktayım. Ondan önce kafam uyuşuyordu gözüm bulanık görüyordu. Şimdi ise hiçbir şey hissetmiyorum ve kendimi 18 yaşında gibi hissediyorum. Ameliyat dün yapıldı bugün ayaktayım. Ben 10 yıl Fransa'da doktora gittim geldim benim hastalığımı bulamadılar. Hastalığımı 10 yıl boyunca bulamadılar. Kalbime baktılar iyi dediler ve ağrı kesici verdiler. Ben bu rahatsızlıklarla 10 yıldır uğraşıyordum" şeklinde konuştu.