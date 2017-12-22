Fransız piyanistten İsrail’i boykot çağrısı

Ünlü Fransız piyanist Stephane Blet, Filistin için hazırladığı yeni bestesini ilk kez çalmak üzere Cumhuriyet Üniversitesinin davetlisi olarak Sivas’a geldi. Cumartesi akşamı vereceği resital öncesi Sivas’a gelen Blet, üniversite bünyesinde ki Mihmandar Otel’e yerleşti. Geceli burada geçiren ünlü piyanist kendisini karşılayan basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Blet, 25 yıldır Filistin için savaştığını belirterek, “Ben 25 yıldır Filistinliler için savaş veriyorum. Filistin isimli bir beste yaptım. Bu besteyi ilk kez Sivas’ta çalacağım. Filistinliler için sık sık konserler veriyorum. Özellikle Avrupa’da insanları uyandırmaya çalışıyorum. Fransa’da medya çok fazla Siyonist olduğu için de eskisi kadar kolay olmuyor. Ama insanlar yavaş yavaş uyanıyorlar” dedi.

“Trump büyük Siyonist”

Trump’un yaptıkları karşısında şaşırmadığını belirten ünlü piyanist, “Blet, İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan edilmesi ile ilgili bir soru üzerine“Buna şaşırmadım. Trump’un kim olduğun biliyoruz. Büyük bir Siyonist o. Bunun için yapılan yeni provokasyonlar beni şaşırtmıyor. Maalesef devam edecekler. Bu insanlarla konuşmamak gerek. Onlara artık yeter dememiz lazım. Çok sert bir boykot ortaya koymamız lazım. İsrail ve ABD’den gelen ürünleri almamamız lazım. Bu ülkelerden gelen ürünlerin internette listeleri var. Bu insanlara tek bir kuruş bile vermememiz lazım. Savaşmaya devam etmemiz lazım” dedi.

“İblise karşı savaşıyoruz”

“Avrupa’da Filistinliler için protestolar yapmak istiyoruz” diyen Blet, “Ama artık bu mümkün değil. Ülke çok fazla Siyonist olduğu için artık bu yasak. Fransa’da da yapmaya çalışıyoruz. Ancak eskisi gibi değil. Jack Chirac’tan sonra çok daha zorlaştı. Sarkozy’den sonra maalesef Filistin için mücadele eden insan sayısı azaldı. Filistin için yapılan saldırıların sonu yok. Bugün onlara yapıyorlar yarın bize yapacaklar. Umarım insanlar uyanacak ve bu yapılanın ne kadar kötü bir hareket olduğunun farkına varacaklar. Savaştan vazgeçmemek lazım. Çünkü çok güçlüler. Bir iblise karşı savaşıyoruz. İblis yalancı, onun için onunla konuşmamak lazım. Sadece savaşmak lazım. Bu saldırılar devam edecek. Belki de bir savaş olacak.”

Blet Sivas’ta parmağına taktığı Osmanlı tuğrası işlemeli yüzük dikkat çekti.