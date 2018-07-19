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19 Temmuz 2018 13:08

Freni patlayan kamyon istinat duvarında asılı kaldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon istinat duvarında asılı kaldı.

Freni patlayan kamyon istinat duvarında asılı kaldı

19 Temmuz 2018 13:08


Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.’ye (40) ait 46 D 1735 plakalı kamyon park halindeyken freni boşalınca hareket etti. Hareket eden kamyon istinat duvarında asılı kaldı. Durumu gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Malatya-Kayseri karayolunu trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine kurtarıcı çağrıldı. Polis ve Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla istinat duvarında asılı kalan kamyon karayoluna düşmek üzereyken vincin yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat sonra karayolu trafiğe açıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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