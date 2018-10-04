Futbolcu ve öğrencilerden hayvan oteline ziyaret

Sivas'ta bir grup öğrenci ve Sivassporlu oyuncular '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezi ve Hayvan Otelini ziyaret etti.

Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP) il temsilciliği tarafından '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla Seyfebeli mevkiinde bulunan Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezi ve Hayvan Oteli'nde Demir Grup Sivasspor oyuncuları; Ziya Erdal, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Aurone Kone, Paul Papp ve Teknik Direktör Tamer Tuna, kentte eğitim-öğretim gören 70'e yakın ortaokul öğrencileri ile birlikte hayvan otelini gezdi. Öğrenciler ve Sivassporlu oyuncular barınakta bulunan hayvanlarla yakından ilgilendi. Çocukların ise mutlulukları gözlerinden okundu.

HAYTAP İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı, bugün Sivassporlu temsilciler, yönetiminden hocalar ve futbolcuların kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Biz Sivas Rehabilitasyon merkezindeyiz. Daha öncede vurguladığım üzere gerçekten Sivas Belediyesi çok güzel bir iş yaptı, çok büyük bir emek verdi.Fakat şunu unutmayın ki hayvanlar burada tellerin arkasında ölüme mahkum olan hiç bir suçu günahı olmayan oldukça masum tutsaklardır. Lütfen insanlar bir hayvan sahipleneceklerin de buradan sahiplensinler." dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna," Duygu hepimizin içinde olduğu ve hepimizin de dahil olduğu en önemli parçamız. Özellikle hayvan sevenlerin ya da hayvanların sahiplenilme güdüsüyle yaşadığı, insanda da var bu, bütün iletişiminde ilişkilerinde herkes sahiplenme sahiplenilme ve sahip olma duygusuyla dahada iyileşiyor büyüyor güzelleşiyor. Biz de bu konuda desteği elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Tabi burada barınağı görünce gurur duyduk. Gerçekten Sivas Belediyesi olağanüstü bir iş yapmış. Burada ki hayvanları koruma altına, beslenme ihtiyacını, bakım ihtiyaçlarını her türlü olanaklarla sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Sivasspor kaptanı Ziya Erdal ise şunları söyledi:

"Biz Sivasspor kulübü olarak buraya ilk defa geldik. Gerçekten güzel bir ortam var. Hayvanların rahat edebileceği büyüklükte hijyenik bir ortam var. Tabi temennimiz buradaki hayvanların sayısının azalması onlara sahip çıkılması."