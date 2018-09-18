Gebelikte uzun süren bulantı normal değil

İlkin Seda Can, gebelikte uzun süreli bulantıların normal olmadığını, 6 saati bulan bulantılarda doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

Op. Dr. İlkin Seda Can, Gebelik bulantısının gebeliklerin yüzde 50 - 80'inde görülen bir durum olduğunu belirterek, “ Kusma ise özellikle ilk trimesterde görülen bir durumdur. Bulantı ve kusmanın en şiddetlendiği zaman gebeliğin 9. haftasıdır. Gebeliğin 4. ayından sonra bulantı ve kusma şiddetini giderek azaltıyor. Gebelikte yaşanan bulantı ve kusma durumunda ayırımını yapacağımız nokta ne zaman bulantılar fazladır, ne zaman doktora başvurulmalıdır. Öncelikle eğer kusma günde 2 defa gerçekleşiyorsa, bu normal kabul edilir, hafif bir gebelik kusmasıdır. Bulantıda ise daha çok saat önemlidir. Bulantı, günde 1 saat kadar sürüyorsa bu da hafif olarak nitelendirilir. Tüm günü kıyasladığımızda 6 saat kadar bulantı hissi olması doktora görünmeyi, tedavi yaklaşımlarını gerektirecek bir durumdur” dedi.

Bulantıda neler yapılmalı?

Op. Dr. Can yaptığı açıklamada gebelerin bulantıya karşı alması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı. “Öncelikle sabah ilk uyanıldığında yanı başınızda krakerler, yağsız grissini bulundurabilirsiniz. Uyanınca kraker atıştırmanız gün içindeki bulantılarınızı bastıracaktır. Sık aralıklarla ve azar azar yemek yenmelidir. Yağlı gıdalardan, ağır kokusu olan baharatlı gıdalardan kaçınmak gerekir. Protein barlar tüketilebilir. Küçük meyveli şekerler gün içinde tüketilebilir. Hastalar en çok su içemediklerinden yakınıyorlar. Sıvı alımını şu şekilde kolaylaştırabilirler. Birincisi küçük buz küpleri hazırlayabilirler, buzu emerek sıvı alımını sağlayabilirler. Bulantısı olan hastalarda daha çok soğuk su içerlerse bulantıyı tolere edebilirler. Suyun içine taze nane, limon, ekşi elma, böğürtlen, mevsim meyveleri eklenebilir. Su, aromatik hale gelirse içmesi daha zevkli olabilir, daha kolay tüketilebilir. Özellikle zencefil gebelik bulantısında çok öneriliyor ve bulantıyı da önlüyor. Taze zencefil de suyun içerisine katılabilir ya da bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı zencefil eklenerek tüketilebilir. Ayrıca gebelik öncesinde B veya D vitamini eksikliği varsa bu eksiklikler gebelik bulantısını şiddetlendirir. O nedenle gebe kalınmadan önce multi vitamin desteği alan kadınlarda gebelik bulantısının daha az olduğu görüldü. Bulantısı olan hastalarda B6 ve B1 vitamini desteği de yapıyoruz. Bu desteğin de yararı oluyor. Çay olarak papatya çayı tüketilebilir, hem sakinleştirici özelliği de var. Taze nane, soda, zencefil karışımı yapabilirler. Badem, fındık, fıstık gibi atıştırmalıklar tüketilebilir. Bu atıştırmalıkların protein içeriği yüksek olduğu için günlük alınması gereken proteinin bir kısmını da karşılayabilir. Kaçınılması gereken yiyecekler ise, kafein gebelik bulantısını artırır. Zaten gebelik boyunca da kafeinden uzak durulmalı. Deniz ürünleri, kokuları nedeniyle gebelik bulantısını şiddetlendirebiliyor. Beslenme konusunda bir diğer noktada pirinç ve patates gibi nişastalı gıdalar da gebelik bulantısına iyi geliyor. Bu gıdalar da sık aralıklarla tüketilebilir. Havuç, balkabağı gibi sebzeler tüketilebilir” dedi

Bebeği etkiliyor

Aşırı bulantı ve kusmanın anne ve bebeğe etkilerini de dile getiren Can, “Aşırı bulantı ve kusma anne ve bebekte etkileri ise, öncelikle bebekte anne beslenemediği için düşük doğum ağırlığına neden olur. konjenital anomali riskini artırmıyor. Anne üzerindeki problemler ise annenin sürekli öğürme ve kusması olduğu için annenin vücudu susuz kalabilir. Öğürmeden dolayı yemek borusunda bazı yırtıklar oluşabilir. Vücut susuz kaldığı için böbrek hastalıkları gelişebilir. Anne beslenemediği için vitaminlerin eksikliğinden kaynaklı nörolojik problemler oluşabilir. Elektrolit eksikliği oluşabilir” dedi.