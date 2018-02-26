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26 Şubat 2018 09:43

Gece çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü

Sivas’ta bir apartman ve yanında bulunan barakada çıkan yangın mahalle halkını sokağa dökerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Gece çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü

26 Şubat 2018 09:43


Yangın saat 00.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Cami Sokak’ta bulunan bir apartmana ait barakada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle barakada çıkan yangın, kısa sürede büyürken yanında bulunan binaya sıçradı. Barakadan duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına başlamasıyla diğer apartmanlarda oturanlar evlerinden tahliye edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yarım saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralanma yaşanmazken, baraka ile yanında bulunan apartmanda maddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri de gece yarısı çıkan yangının kendilerinde paniğe neden olduğunu ve sokağa döküldüklerini söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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