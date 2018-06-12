’Geçmiş Zaman Olur Ki’ oyunu sahnelendi

Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) sanatçı ve yönetmen olarak görev yapan, orta oyununun günümüzdeki en önemli temsilcisi Münir Canar’ın kaleme aldığı, SDT’nin başarılı oyuncusu Burak Fındıkcı yönettiği oyun, izleyicilerden beğeni topladı.

Türk geleneksel tiyatrosunun orta oyun türünün farklı bir yorumlanması olan, Karagöz ve Hacivat ile Kavuklu ve Pişekar’ı tarihten günümüze taşıyarak sahne ışıklarıyla buluşturan oyunda; İnanç Keteci, Serkan Yanar, İsmail Tütüncü ve Burak Fındıkcı rol alıyor.

Seyredenlerin yüzlerini gülümseterek, bayram mutluluğunu sahneye getiren oyun, 13 Haziran’da saat 21.30’da 18-19-20-ve 21 Haziran tarihinde ise saat 19.30’da perdelerini açacak.

Ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak olan oyun Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde izlenebilecek.