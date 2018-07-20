Geleceğin teknolojisine yön verecekler

Robotik Atölyesinde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenlerin 30 saat eğitim aldığını ifade ederek eğitim programı süresince öğretmenlerin "Akıllı Ev" ve "Çizgi İzleyen Robot" tasarladığını anlattı.

Savaşçı, Robotik Kodlama Atölyesinde öğretmenlere ve öğrencilere eğitimler verilmeye devam edeceğini aktararak,"Robotik kodlama eğitimini yaygınlaştırma çalışmalarında rehber görevi üstelenen öğretmenlere atölyenin açıldığı günden itibaren eğitim verirken, öğrencilere yönelik de eğitim programları uyguluyoruz. Bu kapsamda 355 öğretmene robotik kodlama, kodlama ile eğitici oyunlar eğitimi, 900 ilkokul öğrencisine temel kodlama ve kodlama ile eğitici oyunlar, 900 ortaokul öğrencisine de mekanik bileşenleri bir araya getirerek robot yapmayı ve bu robotları kodlayarak çalıştırmayı öğrettik. 2018 temmuz ayı itibarıyla başlayan ücretsiz yaz kurslarımızda 120 öğretmenimize ileri seviye robotik kodlama ve photoshop, 100 öğrencimize ise 2 hafta süren robotik kodlama kursu veriliyor."dedi.

Konuşmanın ardından robotik kodlama alanlarında eğitim alan 16 öğretmene sertifikaları verildi.