Gemerek Devlet Hastanesi'ne görev değişikliği

Gemerek Devlet Hastanesi'ne başhekimliği Dr. Erdem Aydın getirildi.

Gemerek Devlet Hastanesi'nin yeni Başhekimi Dr. Erdem Aydın oldu. 1991 yılında Niğde'de doğan Aydın tahsilini Cumhuriyet Üniversitesi'nde tamamladı. 2015 yılında Gemerek Devlet Hastanesi'nde doktorluğa başlayan Aydın, 2017 yılında Erciyes Üniversitesinde diyaliz eğitimi aldı. Sağlık Kurumları 2018 İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlayan Aydın 3 yıldır Gemerek'te doktor olarak görev yapıyor.

Aydın,"Gemerek benim ilçem gibi oldu. 3 yıldır burada görev yapmaktan oldukça mutluyum. Böyle bir göreve getirildiğim içinde oldukça gururluyum. Sevdiğim bu ilçeye daha güzel hizmetler yapmak için çaba harcayacağım. Gemerek Devlet Hastanesini 3 yıldır görev yaptığım için oldukça benimsedim" dedi.