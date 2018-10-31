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Gemerek Kaymakamı Nayman göreve başladı

Gemerek Kaymakamlığı’na atanan Cengiz Nayman göreve başladı.

Gemerek Kaymakamlığı'na atanan Cengiz Nayman göreve başladı.


Gemerek Kaymakamı olarak atanan Cengiz Nayman daire amirleri, muhtarlar ve kaymakamlık personeli tarafından Gemerek kaymakamlık bahçesinde karşılandı. Ziyaretleri makamında kabul eden Kaymakam Nayman 1983 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitiren Kaymakam Nayman, 2009 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Vergi Denetmeni olarak memuriyet hayatına başladı.


2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Müfettişi olarak çalışmaya Nayman 2015 yılında yapılan Kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak 104'üncü Dönem Kaymakam Adayı oldu. Sivas Zara, Tokat Almus ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

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