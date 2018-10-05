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Gemerek'te sürücülere afiş ve broşür dağıtıldı

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücüleri bilinçlendirmek ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla afiş ve broşür dağıtıldı.


Gemerek ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan 100 günlük eylem planı çerçevesinde, 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' başlığı altında kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere bilgilendirici afişler asarak broşür dağıttı.


Ayrıca, vatandaşların can güvenliğinin koruyucuları olarak trafikte daha huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri için, 100 günlük eylem planı kapsamında, başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere, trafik güvenliğinin sağlanması konusunda yapılan denetimler ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.

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